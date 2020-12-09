На юге Петербурга из-за прорыва трубы забил гигантский фонтан

Гигантский фонтан забил в Петербурге возле дома № 103 по Ленинскому проспекту. Как сообщили "РГ" в городском "Водоканале", причиной стал прорыв трубы.

Течь выявлена в линейной задвижке водовода диаметром 1200 миллиметров, холодная вода залила проезжую часть. Сейчас на месте работает ремонтная бригада, на водоснабжение окрестных домов авария не повлияла.

Участок Ленинского проспекта, где произошел прорыв, сейчас напоминает озеро. Несколько машин залило. Воду откачивают с проезжей части.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.