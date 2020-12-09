СК начал проверку смерти выписанного с коронавирусом петербуржца

Следственный комитет по Петербургу начал проверку обстоятельств смерти 65-летнего мужчины, который скончался сразу после выписки из больницы № 15, где проходил лечение от коронавирусной инфекции.

Напомним, зараженный COVID-19 житель Петербурга был выписан из больницы после улучшения состояния здоровья. Ближайшие дни он должен был провести на самоизоляции в съемной квартире недалеко медучреждения. Но по дороге из стационара до квартиры, мужчине стало плохо. Близкие, сопровождавшие пациента, вызвали "скорую", но когда врачи приехали, мужчина уже скончался.

В обстоятельствах случившегося также разбирается комитет по здравоохранению Петербурга, ведомство проводит свою проверку.