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09.12.2020 16:16
Рубрика: Происшествия

В Архангельске будут судить водителя пожарной машины, сбившего ребенка

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

В Архангельске передано в суд уголовное дело 45-летнего водителя противопожарной службы регионального ГУ МЧС. Он находился за рулем пожарной машины, которая 13 октября насмерть сбила девятилетнего мальчика на регулируемом пешеходном переходе в центре города.

В Нижнем Новгороде автомобилист сбил детей на пешеходном переходе

Как сообщает СК по региону, водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Пожарная автоцистерна на базе "КамАЗа" поворачивала направо в тот момент, когда улицу на зеленый свет пересекал школьник на самокате. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Следствие полагает, что обвиняемый не снизил скорость и не остановился перед регулируемым переходом, чтобы пропустить пешехода, как того требуют правила.

На допросе водитель признал вину. Он объяснил случившееся тем, что не заметил мальчика.

В момент происшествия спецавтомобиль не ехал на экстренный вызов, а также не использовал проблесковый маячок и сирену, поэтому должен был следовать правилам дорожного движения, как и другие машины.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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