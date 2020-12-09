В Архангельске будут судить водителя пожарной машины, сбившего ребенка

В Архангельске передано в суд уголовное дело 45-летнего водителя противопожарной службы регионального ГУ МЧС. Он находился за рулем пожарной машины, которая 13 октября насмерть сбила девятилетнего мальчика на регулируемом пешеходном переходе в центре города.

Как сообщает СК по региону, водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Пожарная автоцистерна на базе "КамАЗа" поворачивала направо в тот момент, когда улицу на зеленый свет пересекал школьник на самокате. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Следствие полагает, что обвиняемый не снизил скорость и не остановился перед регулируемым переходом, чтобы пропустить пешехода, как того требуют правила.

На допросе водитель признал вину. Он объяснил случившееся тем, что не заметил мальчика.

В момент происшествия спецавтомобиль не ехал на экстренный вызов, а также не использовал проблесковый маячок и сирену, поэтому должен был следовать правилам дорожного движения, как и другие машины.