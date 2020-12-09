На крымской трассе больше десяти автомобилей попали в ДТП

Более десяти автомобилей попали в дорожно-транспортное происшествие на участке федеральной трассы "Таврида" между Керчью и Горностаевкой. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Массовая авария в Ленинском районе по предварительным данным произошла из-за гололеда. Получившие различные повреждения автомобили "собрались" в несколько групп по три-четыре машины. В одной из групп есть и грузовой автомобиль. Некоторые машины от удара об ограждение или другие транспортные средства развернуло на 180 градусов.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по РК, пострадавших в этом ДТП, к счастью, нет. Сотрудники ГИБДД помогали водителям безопасно проехать аварийный участок.