На Кубани опрокинулся вахтовый автобус с 12 пассажирами

Под Темрюком в результате опрокидывания вахтового автобуса с рабочими пострадал один человек.

"Приблизительно в 07.40 на автомобильной дороге поселок Стрелка - станица Старотитаровская - поселок Прогресс 53-летний водитель, управляя автобусом "ПАЗ", не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием", - сообщила "РГ" начальник отдела пропаганды ГИБДД по Кубани Ирина Заватская.

В результате ДТП в Центральную районную больницу Темрюка доставлен один человек. В момент аварии в автобусе находились 12 человек.