Волгоградца осудили за нападение на таксистку

Дзержинский районный суд Волгограда признал виновным в разбое 40-летнего местного жителя, напавшего на водителя такси, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Вечером 2 января фигурант уголовного дела ехал на такси по Дзержинскому району города. За рулем была женщина. С заднего сиденья пассажир напал на нее, нанеся несколько колото-резаных ран в лицо, шею и другие части тела. Отбиваясь, женщина перебралась на соседнее пассажирское кресло, а злоумышленник сел за руль и попытался угнать автомобиль.

Во время движения он продолжал бить таксистку и пытался вытолкнуть ее из машины. Но хозяйке машины удалось вытащить ключ зажигания и при помощи ручного тормоза остановить транспортное средство.

На крики о помощи подбежал случайный прохожий, который помог женщине выйти из машины и попытался задержать разбойника. Но тому удалось убежать. Однако через несколько часов полицейские задержали его в квартире сожительницы.

Вину в инкриминируемом деянии фигурант уголовного дела не признал. Суд приговорил его к наказанию в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.