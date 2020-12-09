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09.12.2020 16:54
Рубрика: Происшествия

Волгоградца осудили за нападение на таксистку

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Дзержинский районный суд Волгограда признал виновным в разбое 40-летнего местного жителя, напавшего на водителя такси, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Вечером 2 января фигурант уголовного дела ехал на такси по Дзержинскому району города. За рулем была женщина. С заднего сиденья пассажир напал на нее, нанеся несколько колото-резаных ран в лицо, шею и другие части тела. Отбиваясь, женщина перебралась на соседнее пассажирское кресло, а злоумышленник сел за руль и попытался угнать автомобиль.

Во время движения он продолжал бить таксистку и пытался вытолкнуть ее из машины. Но хозяйке машины удалось вытащить ключ зажигания и при помощи ручного тормоза остановить транспортное средство.

На крики о помощи подбежал случайный прохожий, который помог женщине выйти из машины и попытался задержать разбойника. Но тому удалось убежать. Однако через несколько часов полицейские задержали его в квартире сожительницы.

Вину в инкриминируемом деянии фигурант уголовного дела не признал. Суд приговорил его к наказанию в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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