Житель Севастополя поджег банкомат, чтобы согреться

В Севастополе задержали 29-летнего мужчину за поджог банкомата. Полицейским он сообщил, что хотел погреться у огня.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Севастополю, ЧП произошло в Ленинском районе города. В полицию позвонил директор операционного офиса банка и сообщил о повреждении банкомата.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Тот рассказал, что был пьян и поджег банкомат на улице, чтобы согреться.

Ущерб, причиненный банку, оценивается в 145 тысяч рублей. На молодого человека завели уголовное дело за умышленное повреждение имущества по части 2 статьи 167 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.