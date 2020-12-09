Уральца покусала бешеная лиса

О случае бешенства сообщил свердловский Россельхознадзор: в Талицком городском округе местного жителя укусила лисица, которая пробралась на подворье. Исследование тканей животного подтвердило наличие вируса.

"Лисица напала на одну из домашних собак. Хозяин пытался защитить питомца, и был укушен. Мужчине оказали медицинскую помощь, а лиса в ту же ночь погибла", - передает пресс-служба надзорного органа.

По информации администрации городского округа, который, кстати, является природным очагом бешенства на Среднем Урале, инцидент произошел в ноябре 2020 года в селе Беляковское.

Супруга пострадавшего обратилась в ветслужбу. Врачи взяли пробы тканей для исследования на бешенство, их передали в областную лабораторию. Труп лисы сожгли, а место его обнаружения подвергли дезинфекции. "Установлен эпизоотический очаг и неблагополучный пункт", - констатирует ведомство.

Лисы, напомним, наряду с волками, барсуками и грызунами, являются одними из самых вероятных переносчиков заболевания в дикой природе. Ежегодно на территории России фиксируется более сотни случаев бешенства.