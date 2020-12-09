Новости

Уральца покусала бешеная лиса 08:06
Сергунина: Москва поможет технологическим стартапам с продвижением 07:55
В Шотландии отменены все школьные экзамены в 2021 году 07:44
У забайкальских школьников отменят "дистанционку" 07:37
Суд разрешил ресторанам Лос-Анджелеса открыть летние веранды 07:20
Судьба сделки по Brexit решится во время встречи Джонсона и фон Лайен 07:11
BlaBlaCar ввел комиссию за бронирование поездок в России 06:36
В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом 06:02
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию по COVID-19 в январе 05:20
Ученые назвали симптомы длительного COVID-19 04:55
Палата представителей Конгресса США одобрила военный бюджет на 2021 год 04:23
На Курилах пепел с вулкана Эбеко поднялся на 3,5 км 04:22
Минфин США предложил выделить 916 млрд долларов на стимулирование экономики 04:02
Из-за пассажира с коронавирусом круизный лайнер вернется в Сингапур 03:55
Астронавты НАСА на МКС совершат в январе два выхода в открытый космос 03:37
В Индии назвали причину неизвестной болезни 03:10
Иммунолог назвал простой способ снизить опасность заражения коронавирусом 03:09
При крушении вертолета во Франции погибли пять человек 02:49
Суд обязал спецслужбы США дать описание записей убийства Хашкаджи 02:32
Судья игры "ПСЖ" - "Истанбул" ответил на обвинения в расизме 02:20
"Истанбул" выступил с заявлением относительно срыва матча с "ПСЖ" 02:15
УЕФА отреагировал на скандал в матче "ПСЖ" - "Истанбул" 02:14
Пожар в высотке на Котельнической набережной в Москве ликвидирован 01:55
В США установлен рекорд недельной смертности от коронавируса 01:51
"МЮ" проиграл "Лейпцигу" и вылетел из Лиги чемпионов 01:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд пообещал запоминающийся декабрь
Вильфанд пообещал запоминающийся декабрь
МВД обяжет автошколы в течение пяти дней передавать информацию об учениках
МВД обяжет автошколы в течение пяти дней передавать информацию об учениках
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
09.12.2020 08:06
Рубрика: Общество

Уральца покусала бешеная лиса

Текст: Екатерина Призова

О случае бешенства сообщил свердловский Россельхознадзор: в Талицком городском округе местного жителя укусила лисица, которая пробралась на подворье. Исследование тканей животного подтвердило наличие вируса.

"Лисица напала на одну из домашних собак. Хозяин пытался защитить питомца, и был укушен. Мужчине оказали медицинскую помощь, а лиса в ту же ночь погибла", - передает пресс-служба надзорного органа.

В московских Сокольниках введен карантин по бешенству

По информации администрации городского округа, который, кстати, является природным очагом бешенства на Среднем Урале, инцидент произошел в ноябре 2020 года в селе Беляковское.

Супруга пострадавшего обратилась в ветслужбу. Врачи взяли пробы тканей для исследования на бешенство, их передали в областную лабораторию. Труп лисы сожгли, а место его обнаружения подвергли дезинфекции. "Установлен эпизоотический очаг и неблагополучный пункт", - констатирует ведомство.

Лисы, напомним, наряду с волками, барсуками и грызунами, являются одними из самых вероятных переносчиков заболевания в дикой природе. Ежегодно на территории России фиксируется более сотни случаев бешенства.

В регионах Общество Природа Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Интервью "Российской газете" Генпрокурора РФ Игоря Краснова. Главное
Президент России подписал закон о правилах удаленной работы
Госдума поддержала проект о праве полиции вскрывать авто и оцеплять улицы
Россия запретила импорт томатов и яблок из Азербайджана
Иммунолог назвал простой способ снизить опасность заражения коронавирусом
Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19
Как развить вкус к литературе в "цифре": советы экспертов и школьников