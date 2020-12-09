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09.12.2020 16:56
Рубрика: Происшествия

Контейнер-ТВ

С вандалами на мусорных площадках борются с помощью видеоловушек
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 279(8333)
Видеокамера зафиксировала, как в жилом массиве на северо-западе Челябинска прилично одетая женщина подошла к контейнерной площадке, достала из пакета ткань, очевидно, пропитанную горючей жидкостью, уложила ее в мусорный бак. Чиркнула спичкой и бросила ее в емкость. Когда пламя разгорелось, дама отправила в него какой-то предмет - видимо, чтобы уничтожить наверняка. Потом неожиданно перекрестила контейнер с загоревшимся содержимым, чинно удалилась прочь. Какая страшная тайна сгорела в огне, представители регоператора по вывозу ТКО гадать не стали, а направили заявление в полицию, усмотрев в действиях дамы факт умышленного поджога.
Фото: vk.com/sergeyvoropanov
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Ранее в Челябинске также неоднократно ловили поджигателей мусорных баков. В прошлом году на таких шалостях попалась группа подростков. Сумму нанесенного ущерба оценили более чем в 100 тысяч рублей - пришлось раскошелиться родителям малолетних пиротехников.

Подобные случаи побудили регоператора прибегнуть к помощи скрытых камер, которые теперь присматривают за мусорным хозяйством. Подрядчики устанавливают их в самых проблемных местах, куда помимо ТКО нередко сваливают и другие отходы. С начала видеонаблюдения система зафиксировала номера нескольких машин, из которых в контейнеры бросали промышленный и строительный мусор. Под подозрение попали местные предприниматели, не заключившие договоры на вывоз отходов и де-факто переложившие свои затраты на население. По этому поводу регоператор также обещает обратиться к правоохранителям, предоставив видео в качестве доказательства.

"Кино", впрочем, готовы снимать и местные администрации. Власти Магнитогорска, в частности, устанавливают в городе фотоловушки, которые, надеются, позволят узнавать в лицо виновных в появлении несанкционированных свалок.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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