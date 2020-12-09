Ранее в Челябинске также неоднократно ловили поджигателей мусорных баков. В прошлом году на таких шалостях попалась группа подростков. Сумму нанесенного ущерба оценили более чем в 100 тысяч рублей - пришлось раскошелиться родителям малолетних пиротехников.
Подобные случаи побудили регоператора прибегнуть к помощи скрытых камер, которые теперь присматривают за мусорным хозяйством. Подрядчики устанавливают их в самых проблемных местах, куда помимо ТКО нередко сваливают и другие отходы. С начала видеонаблюдения система зафиксировала номера нескольких машин, из которых в контейнеры бросали промышленный и строительный мусор. Под подозрение попали местные предприниматели, не заключившие договоры на вывоз отходов и де-факто переложившие свои затраты на население. По этому поводу регоператор также обещает обратиться к правоохранителям, предоставив видео в качестве доказательства.
"Кино", впрочем, готовы снимать и местные администрации. Власти Магнитогорска, в частности, устанавливают в городе фотоловушки, которые, надеются, позволят узнавать в лицо виновных в появлении несанкционированных свалок.