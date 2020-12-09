В Сургуте завотделения больницы обвинили в получении взяток за операции

В Сургуте расследуется уголовное дело в отношении заведующий одного из отделений травматологической больницы. По версии следствия, врач просил у пациентов крупные суммы за проведение операций.

"В ноябре 2020 года подозреваемый потребовал от обратившегося на прием инвалида взятку в размере 140 тысяч рублей за внеочередное протезирование тазобедренного сустава", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета Югры.

Пациента терзали боли, и от врача он знал, что если откажется платить, ему придется около восьми месяцев ждать плановой операции, а это негативно сказалось бы на его здоровье. Мужчина согласился на условия медработника. О вымогательстве денег он не стал сообщать в полицию: побоялся, что в таком случае не получит медпомощь.

Утром седьмого декабря подозреваемый в своем рабочем кабинете получил от пациента 140 тысяч рублей. Непосредственно после этого его задержали.

"Установлено, что при аналогичных обстоятельствах врач в этом году получил взятки еще от двоих жителей Сургутского и Нижневартовского района. В мае от одного из пациентов - 190 тысяч рублей, из которых 30 тысяч вернул в качестве скидки за преклонный возраст инвалида. В июне 2020 года 180 тысяч рублей - от другого", - передает региональный СК.

Из-за внеочередного протезирования те, кто стоял в очереди на плановую операцию, не получили медпомощь вовремя.

В кабинете подозреваемого силовики нашли более миллиона 200 тысяч рублей, а еще более 2,5 миллиона рублей - дома. На счетах доктора лежало более 17 миллионов рублей. "В собственности его и его супруги - шесть квартир в Сургуте, Тюменской области и в Санкт-Петербурге, а также два земельных участка и дача", - добавили в СК.

Завотделения задержан, ему предъявлено обвинение в трех преступлениях по п. "б, в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следователи ходатайствуют в суде о заключении фигуранта под стражу. Так как стоимость имущества супругов явно не соответствуют уровню их дохода, следователи полагают, что в деле могут появиться другие эпизоды.