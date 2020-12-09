В уральской больнице загорелся рентген-кабинет

Возгорание в рентген-кабинете больницы в поселке Бобровском Свердловской области тушили сегодня пожарные. Из здания эвакуировали 32 человека - никто не пострадал.

Сообщение о ЧП в медучреждении поступило в экстренные службы в 10:53 по местному времени. На пяти квадратных метрах огонь повредил оборудование в кабинете на первом этаже здания поликлиники.

Во время происшествия в здании находились 11 посетителей и 21 человек персонала - всех огнеборцы оперативно вывели на улицу. "В 11:44 пожар удалось локализовать и потушить", - передает пресс-служба главка МЧС Свердловской области.