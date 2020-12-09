Если работодатель четко не установил время работы удаленного сотрудника, то тот сам может это сделать. Фото: Сергей Куксин

Если бы не пандемия, удаленная работа так бы и оставалась вне правового поля. В России до ковидных ограничений этот вид трудовых отношений был совсем не распространен. И именно потому, что его сложно администрировать.

Ведь удаленка предполагает полноценную работу с заключением трудового договора. Только человек работает не в офисе, а дома или в каком-то месте, где ему удобно.

Какие же гарантии получают удаленные сотрудники и за что с них могут спросить?

Как удаленку ни назови

Понятия "дистанционная работа" и "удаленная работа" становятся синонимами.

Дистанционная работа делится на три категории. Первая - дистанционная работа на постоянной основе. Вторая - дистанционная работа на определенный период. Третья категория - дистанционная работа периодически.

"Мы решили, что необходимо ограничить время дистанционной работы до шести месяцев для того, чтобы существовала принципиальная разница между временной дистанционной работой и постоянной, и зафиксировать, что за работником, который временно переведен на дистанционную работу, сохраняется его стационарное рабочее место, которое должно быть восстановлено после того, как он завершит этот временной период", - пояснил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, который стал одним из инициаторов поправок в Трудовой кодекс.

Он также пояснил, что когда речь идет о периодической удаленной работе, то имеется в виду, что работник часть времени может трудиться дистанционно, а другую часть - стационарно. Такую работу еще можно назвать комбинированной.

За переработку надо платить

"Мы установили, что если локальным нормативным актом не определено время работы, то его для себя работник определяет самостоятельно", - пояснил Исаев.

Постоянному дистанционному работнику отпуск предоставляется так же, как любому работнику, - не менее 28 календарных дней ежегодно. На временного дистанционного работника будет распространяться график отпусков, существующий на предприятии.

Если работник временно переводится на дистанционную работу и задачи, стоящие перед ним, остаются теми же, заработная плата ему не может быть понижена. Но во время обсуждения законопроекта было много споров о том, что считать переработками. "Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время", - отметил Исаев. А глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко добавила: "Любое нарушение личного времени может рассматриваться как сверхурочка, которая должна быть оплачена". Правда, здесь пока так и не понятен механизм, как сотрудник может заставить работодателя заплатить за поздние задания.

Не за свой счет

Постоянно или временно работает человек на дистанционной основе, все необходимое для выполнения обязанностей ему должен предоставить работодатель. Теперь это закреплено в законе.

Если же человеку все-таки удобнее работать за своим компьютером и использовать личный телефон, то он должен использовать программные продукты, которые совместимы с программами работодателя. Но затраты по их установке должен компенсировать работодатель, как и расходы на связь. Впрочем, эксперты советуют выбирать этот вариант, если работник полностью уверен в своем работодателе. Иначе обещанной компенсации можно и не дождаться. Надежнее подождать, пока работодатель выдаст планшет, телефон, ноутбук или иные средства для работы.

Начальству лучше отвечать

Если удаленный работник не выходит на связь с работодателем без уважительных причин в течение двух рабочих дней, то это может стать основанием для увольнения. Второе новое основание для увольнения - если работник переехал в какое-то место, где с ним сложно связаться. Отговорки типа: "ой, начальник, извини, связь барахлит", руководство не будет считать уважительной причиной невыполнения задания. Работать можно и на пляже под пальмами, но связь с офисом должна быть идеальная.