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09.12.2020 05:46
Рубрика: Власть

Думать своей головой

Водитель на лесной дороге обязан быть осторожен и при отсутствии знаков
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 278(8332)
Суд в Вологодской области взыскал с местного водителя 80 тысяч рублей в качестве компенсации за сбитого лося.
Если заехал в лес, будь готов увидеть лося на дороге и затормозить. Фото: РИА Новости www.ria.ru Если заехал в лес, будь готов увидеть лося на дороге и затормозить. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Если заехал в лес, будь готов увидеть лося на дороге и затормозить. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, водитель пояснил, что предупреждающих знаков не было, лось внезапно выпрыгнул на дорогу перед его автомобилем и он не успел среагировать.

Фото: Photoxpress
Суды обязывают чиновников лично проверять качество дорог

"Ответчик, для которого было очевидно, что дорога проходит через лес, должен был, несмотря на отсутствие дорожного знака, предполагать появление на проезжей части дикого животного, поведение которого проконтролировать нельзя", - решил суд. Иными словами, любой водитель обязан не только смотреть на дорожные знаки, но и думать своей головой.

Власть Право Транспортное право Происшествия Правосудие Суд

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