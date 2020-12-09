Суд в Вологодской области взыскал с местного водителя 80 тысяч рублей в качестве компенсации за сбитого лося.

Если заехал в лес, будь готов увидеть лося на дороге и затормозить. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, водитель пояснил, что предупреждающих знаков не было, лось внезапно выпрыгнул на дорогу перед его автомобилем и он не успел среагировать.

"Ответчик, для которого было очевидно, что дорога проходит через лес, должен был, несмотря на отсутствие дорожного знака, предполагать появление на проезжей части дикого животного, поведение которого проконтролировать нельзя", - решил суд. Иными словами, любой водитель обязан не только смотреть на дорожные знаки, но и думать своей головой.