Анна Кузнецова: Попытки усложнить выдачу жилья сиротам недопустимы

Альтернативные методы выдачи жилья детям-сиротам и попытки сделать процесс более сложным недопустимы, нужна новая государственная программа для этой категории граждан или их включение в действующую. Об этом заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"Жилье детей-сирот - это наша боль, предмет постоянного сражения с региональной властью, с федеральными ведомствами, которые не исполняют президентские поручения или пытаются их исполнить "альтернативными" методами. Нет альтернативных методов к выдаче жилья. Мы здесь говорим о "заужении" категорий получателей жилья, о рассмотрении порядка постановки на очередь и иных случаях, которые сделают процесс получения жилья более сложным и снизят гарантии государства по отношению к детям в получении жилья, - сказала Анна Кузнецова РИА Новости.

Ее беспокоит и такая форма предоставления жилья, как сертификаты. Потому что сертификаты могут быть обналичены, а сироте легко попасть на уловки мошенников.

В частности, она рассказала о знакомстве с результатами проверки прокуратуры Приморского края по выдаче сертификатов. "К сожалению, есть основания полагать, что некоторые сертификаты были просто обналичены, поскольку закуплен не дом, а хлам. Где была в это время опека? Где были все полномочные структуры, которые контролируют трату этих денег? Но деньги потрачены, и у ребенка нет ни денег, ни жилья, - объяснила она - Необходимо прописать правила использования сертификата таким образом, чтобы застраховать сироту от всех возможных махинаций, от всех уловок".

По словам Анны Кузнецовой, очередь на жилье для нуждающихся сирот выросла с 2015 года на 20,7 процента, а доля обеспеченных жилыми помещениями снизилась до 10 процентов. 65 процентов всех обращений сирот в аппарат детского омбудсмена касаются именно вопросов жилья: проблем с застройщиками, жалоб на плохое качество и т.п.

- Мы считаем важным, чтобы министерство строительства РФ разработало новую государственную программу или включило сирот в действующие государственные программы по обеспечению жильем. Сироты - одна из немногих категорий, в отношении которой нет госпрограммы, - подчеркнула Анна Кузнецова.

Она отметила также, что большинство территорий испытывают недостаток финансирования на обеспечение сирот жильем, а возможности перераспределить средства на эту цель из одного региона в другой нет. В таких случаях, считает детский омбудсмен, нужно вводить компенсационные форматы обеспечения жильем: временное жилье, социальные гостиницы, компфенсирующие выплаты на съем жилья до предоставления жилого помещения.

Анна Кузнецова сообщила, что для поддержки сирот уже разработан проект федерального закона о постинтернатном сопровождении, который позволит сохранить жилье и социализироваться.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщал, что в 2020 году заведено свыше 130 уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением прав детей-сирот на жилье.