Экс-замглавы правления банка "БФГ-Кредит" предъявили обвинение в растрате

Новости

Лекарственное растение в Китае начало "прятаться" от людей 12:42
Минобрнауки представит новый нацпроект до конца года 12:37
В Марий Эл 31 декабря оставят рабочим 12:22
Работа российской системы получения кислорода на МКС восстановлена 12:22
Критики назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года 12:19
В Турции рыбакам с удочками велели держать дистанцию 3 метра 12:17
Мадрид избавится от дизельных автобусов к 2023 году 12:17
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области 12:16
Первый брендированный поезд Минприроды едет в Крым 12:14
Специалист предупредил об опасности для глаз зимнего солнца и снега 12:05
В четверг возможна магнитная буря 11:54
В новом тизере 2-го сезона "Бэтвумен" показали Пугало и бэтмобиль 11:51
Российский оператор Tele2 поднял цены, не предупредив об этом абонентов 11:47
"Ленком" отменил спектакли с Чуриковой ради ее безопасности 11:46
В Челябинске будут судить банду, расправившуюся со своим главарем 11:44
В мэрии Красноярска прошли обыски 11:39
Москвичи пережили самую холодную ночь с начала зимы 11:38
Французский регулятор оштрафовал Google и Amazon на 135 млн евро 11:37
В Ленобласти муниципального депутата поймали за кражей рельсов 11:36
Число потенциальных банкротов в РФ после пандемии составило 1,12 млн человек 11:28
В московском метро родила пассажирка 11:27
Жителей Северо-Запада России предупредили о ледяном дожде 11:27
КамАЗ представил преемника "Оки" 11:21
В сериале Роберта Родригеса Зорро станет женщиной 11:20
Беларусь утвердила ратификацию соглашения с РФ о взаимном признании виз 11:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
10.12.2020 11:00
Рубрика: Происшествия

Экс-замглавы правления банка "БФГ-Кредит" предъявили обвинение в растрате

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет рассказал, как продвигается расследование уголовного дела о растрате в банке "БФГ-Кредит" 12,9 миллиарда рублей. В центральном аппарате СК недавно было предъявлено обвинение бывшим сотрудникам кредитного управления банка Михаилу Дорогинину, Алексею Горлину и Юлии Финкельштейн.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В следственном ведомстве корреспонденту "РГ" рассказали суть обвинения.

Фото: depositphotos.com
Банк России отозвал лицензию у московского банка "БФГ-Кредит"

По данным следствия, в 2014-2016 годах бывшие руководители банка выдали более чем 40 подконтрольным коммерческим структурам "заведомо невозвратные кредиты" на 12,9 миллиарда рублей. Потом эти деньги были отправлены на счета "сторонних организаций" и похищены. Миллиарды, как уверяют в СК, переводились соучастниками зарубежным коммерческим организациям и "использовались для приобретения недвижимости и частичного рефинансирования кредитов".

- В результате проведенных совместно с подразделениями МВД и ФСБ России следственных и оперативно-разыскных мероприятий задержан еще один соучастник фигурантов уголовного дела - бывший заместитель председателя правления банка Денис Пуресев, являющийся действующим адвокатом. Пуресеву предъявлено обвинение в "хищении в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения" совместно с Горлиным, Дорогининым, Финкельштейн, - подчеркнули в Следственном комитете.

Также сообщили, что следствие запросило выдать задержанного в Чехии бывшего председателя правления банка Павла Дойнова. Он, по версии следствия, также причастен к растрате денег банка.

СК напомнил, что из фигурантов расследования в международном розыске остаются владельцы и руководители КБ "БФГ-Кредит" Юрий Глоцер и Евгений Мафцир. По данным следствия, это они являются организаторами преступления. Когда аферой заинтересовалось следствие, они успели уехать из страны.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

Землетрясение на Байкале стало самым сильным за последние 20 лет
Корабли ВМФ РФ впервые за 10 лет примут участие в учениях со странами НАТО
Крым отказался от введения курортного сбора в 2021 году
Прототип Starship разбился при испытаниях в штате Техас
Беларусь ограничит выезд из страны из-за коронавируса
В МЧС предложили ужесточить наказание за поджог леса
Видео
Видео
Бетоновоз чудом не раздавил легковушку