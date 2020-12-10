Экс-замглавы правления банка "БФГ-Кредит" предъявили обвинение в растрате

Следственный комитет рассказал, как продвигается расследование уголовного дела о растрате в банке "БФГ-Кредит" 12,9 миллиарда рублей. В центральном аппарате СК недавно было предъявлено обвинение бывшим сотрудникам кредитного управления банка Михаилу Дорогинину, Алексею Горлину и Юлии Финкельштейн.

В следственном ведомстве корреспонденту "РГ" рассказали суть обвинения.

По данным следствия, в 2014-2016 годах бывшие руководители банка выдали более чем 40 подконтрольным коммерческим структурам "заведомо невозвратные кредиты" на 12,9 миллиарда рублей. Потом эти деньги были отправлены на счета "сторонних организаций" и похищены. Миллиарды, как уверяют в СК, переводились соучастниками зарубежным коммерческим организациям и "использовались для приобретения недвижимости и частичного рефинансирования кредитов".

- В результате проведенных совместно с подразделениями МВД и ФСБ России следственных и оперативно-разыскных мероприятий задержан еще один соучастник фигурантов уголовного дела - бывший заместитель председателя правления банка Денис Пуресев, являющийся действующим адвокатом. Пуресеву предъявлено обвинение в "хищении в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения" совместно с Горлиным, Дорогининым, Финкельштейн, - подчеркнули в Следственном комитете.

Также сообщили, что следствие запросило выдать задержанного в Чехии бывшего председателя правления банка Павла Дойнова. Он, по версии следствия, также причастен к растрате денег банка.

СК напомнил, что из фигурантов расследования в международном розыске остаются владельцы и руководители КБ "БФГ-Кредит" Юрий Глоцер и Евгений Мафцир. По данным следствия, это они являются организаторами преступления. Когда аферой заинтересовалось следствие, они успели уехать из страны.