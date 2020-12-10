Голикова: До февраля будет произведено 9 млн доз "Спутника V"

Около 9 млн доз первой российской вакцины от коронавируса поступят в гражданский оборот в ближайшие три месяца, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве в четверг, 10 декабря. "Предполагается, что в период с декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 млн доз вакцины "Спутник V", - сказала она.

Медработник вводит вакцину от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 в городской поликлинике № 191 в Москве. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Голикова напомнила, что в соответствии с поручением президента страны в конце недели регионы должны приступить к масштабной вакцинации населения, и все уже заявили о своей готовности к ней. Объемы поставок препарата предварительно распределены вперед на три месяца с учетом информации по масштабам производства вакцины, предоставленной производителями. "Данные по объемам выпуска вакцины в гражданский оборот сверяются еженедельно", - сказала вице-премьер.

Она также пояснила, что отпуск вакцины "Спутник V" в гражданский оборот и пополнение запасов медорганизаций осуществляются по мере прохождения контроля качества препарата. Помимо него планируется выпуск в гражданский оборот еще одной российской вакцины - ЭпиВакКорона, разработанной в центре "Вектор". Объемы ее поставок сейчас уточняются, предварительно, в течение зимы будет произведено 7 800 доз, следует из слов Голиковой.