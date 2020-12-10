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10.12.2020 20:43
Рубрика: Общество

Голикова прокомментировала статистику смертности от COVID-19

Текст: Елена Манукиян

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о увеличении смертности в России, которая за 10 месяцев 2020 года выросла на 9,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Она подчеркнула, что при отсутствии пандемии как минимум 19 регионов страны зарегистрировали бы ее существенное снижение в этом году.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Голикова также обратила внимание на рост смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний. "Этот рост смертности обуславливается не только течением сердечно-сосудистого заболевания, но и течением заболевания, обусловленного ранее перенесенным коронавирусом даже в легкой форме", - пояснила вице-премьер. Она добавила, что выделяемые из федерального бюджета средства на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний важны для помощи пациентам.

Татьяна Голикова также подчеркнула, что данные по числу смертей от COVID-19 могут меняться. Она напомнила, что в России публикуется ежедневная статистика умерших, в которой учитываются только однозначный диагноз. Не всегда он может быть поставлен в день смерти погибшего. Как правило, данные впоследствии уточняются патологоанатомами, а на это требуется время. Так, например, после вскрытия может выясниться, что при подтвержденном коронавирусе причиной смерти стало другое заболевание или, что, наоборот, будет установлен не обнаруженный ранее COVID-19, который и спровоцировал смерть человека. При этом основной и подтвержденной на данный момент причиной смерти россиян с апреля по октябрь коронавирус стал в 37 566 случаях, еще в 8 307 - диагноз не был поставлен при жизни, а потому сейчас уточняется. Еще 32 374 умерших помимо коронавируса имели хронические заболевания, поэтому точную причину их смерти назовут эксперты.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Пандемия коронавируса COVID-19

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