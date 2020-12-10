Голикова уточнила правила употребления алкоголя при вакцинации

Она подчеркнула, что тем, кто добровольно будет делать прививку, желательно лишь ограничить его употребление в течение нескольких дней.
"Воздержаться от употребления алкоголя необходимо в течение трех дней до и после вакцинации для того, чтобы сформировался иммунитет", - сказала вице-премьер.
Она также напомнила, что после прививки потребуется минимизировать контакты, соблюдать масочный режим, отказаться от посещения мест с большим количеством людей. Привиться россияне смогут в ближайшее время одной из двух отечественных вакцин. Одна из них - Спутник V, разработанная в Центре Н.Ф. Гамалеи, вторая - ЭпиВакКорона, которую создали в новосибирском центре "Вектор". Обе вакцины двухэтапные, то есть - инъекция должна вводиться дважды с перерывом в 21 день. В результате применения каждой из них полноценный иммунный ответ организма формируется на 42 день.