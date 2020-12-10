Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум в надежде на вакцину

В четверг индекс Мосбиржи преодолел отметку 3250 пунктов (+1,45%), обновив исторический максимум. Индекс РТС поднялся выше 1400 пунктов (+2,35%), достигнув февральского уровня. Курс доллара потерял 86 копеек и впервые с 18 августа опустился до 73 рублей.

Цена барреля нефти сорта Brent впервые с начала марта, когда распалась первая сделка ОПЕК+, превысила 50 долларов и вплотную подошла к отметке 51 доллар (+4,2%). Новости о начале скорой вакцинации США, Великобритании и других странах укрепляют ожидания восстановления глобального спроса на сырье.

На этом фоне в лидерах роста оказались акции "Лукойла" (+5,82%), "Новатэка" (+4,45%), "Роснефти" (+3,8%), а также горнометаллургических компаний.