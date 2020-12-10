Как на Украине карантин вводили

После долгих споров и разнонаправленных заявлений политиков Кабинет министров Украины все-таки принял решение о введении с 8 по 25 января на территории страны жесткого карантина, или, как это называют в Киеве, копируя Западную Европу, локдауна. Введен он будет после новогодних каникул, и это первый случай в мировой практике, когда о чрезвычайных мерах в условиях пандемии власти объявляют за месяц. При этом условия локдауна никак нельзя считать жесткими, что заставляет местных наблюдателей думать об имитации и пиар-кампании, нежели о системной борьбе с заболеванием. Почему так получается, а также в том, какие факторы и рефлексы повлияли на решение украинских властей, разбиралась "РГ".

На даты локдауна в первую очередь повлияла не пандемическая статистика, и не ситуация в экономике, а новогодние праздники. Как только в кабмине проговорились, что карантин может начаться 25 декабря, вместе с католическим Рождеством, от мэров городов и заметных региональных политиков, преимущественно с запада страны, последовали заявления, что в нынешних реалиях предновогодний локдаун чреват непредсказуемыми последствиями, мол, болезнь болезнью, а запретить гастарбайтерам праздновать Рождество в кругу семьи никак нельзя. Потому региональные власти заранее предупреждают: они будут саботировать карантинные запреты. Нужно понимать, что "мэрская фронда" на Украине уже оформилась, приказывать областным центрам у Киева получается все хуже, поэтому приходится прислушиваться.

Поскольку делать исключения только для трех западных областей, где к тому же наиболее удручающая эпидемическая ситуация, это значит стимулировать региональный "сепаратизм" на оставшейся территории, в окружении президента Владимира Зеленского приняли решение - дать отдохнуть всем и затем со свежими силами в новом году окунуться в карантин. "Гуляем как в последний раз, а потом хоть весна не наступай", - примерно так прокомментировали "мудрость" главы государства украинцы в социальных сетях.

Во вторую очередь, странности украинского локдауна объясняются экономикой. В ноябре выяснилось, что до нового года в государственной казне на все нужды остались сущие крохи - всего около 500 миллионов долларов, что в пять-шесть раз меньше прошлогоднего показателя, тоже не рекордного. Даже с учетом очередного секвестра бюджета, в рамках которого, к слову, было обрезано финансирование программ в сфере здравоохранения, в перспективе считаных недель ожидались задержки выплат пенсий и зарплат бюджетникам. Заставить людей сидеть зимой дома без денег власти себе позволить не могли, поэтому буквально на коленях вымаливали у ЕС и МВФ кредиты, чтобы закрыть дыру. И Европа сжалилась: 600 миллионов евро отнюдь не безвозмездной макрофинансовой помощи поступили на Украину 9 декабря. И в тот же день кабмин, наконец, объявил дату и условия карантина. К дню его окончания в Киеве также ожидают очередной транш МВФ, что теоретически даст шанс дотянуть до весны без отказа финансирования защищенных статей бюджета.

Что касается условий нового карантина, то некоторые выводы из весеннего, действительно жесткого локдауна - с закрытием ТРЦ и метро - властями были сделаны. Тогда выяснилось, что запрет торговли на местном уровне действует по-украински выборочно: за взятку чиновникам или полиции, а также путем нехитрых уловок (например, строительные мегамоллы открывали на своих площадях аптеки, чтобы не закрываться), продолжали торговать как сетевые супермаркеты и ТРЦ, так и мелкие магазины. Также принимали посетителей рестораны и фитнес-центры, находящиеся в собственности видных политиков либо людей близких к президенту Зеленскому, что вызвало ряд коррупционных скандалов и негативный резонанс в обществе.

Теперь условиями "жесткого локдауна" разрешено если не все, то многое. Будут работать транспорт, включая авиационный и железнодорожный; разрешена торговля продовольствием (рынки закрываться не будут), лекарствами, медицинскими и ветеринарными препаратами, средствами гигиены и животными кормами; продолжат функционировать банки, автосервисы, АЗС, парикмахерские, почта и отели (включая лобби-бары и кухни при заведении).

Украинский карантин не имеет отношения собственно к борьбе с коронавирусом и заботе о населении

На две недели уйдут на каникулы все образовательные учреждения, кроме детских садов; приостанавливается работа общепита (кроме торговли навынос и доставки); работа непродовольственных рынков и спортивных заведений. Также закроются на время учреждения культуры (театры, музеи, кинотеатры), а также магазины одежды, игрушек и книг.

Как, вероятно, предполагают в кабмине, двухнедельный перерыв не сильно ударит по этим заведениям - за праздники общепит должен накопить жирок, а что касается духовной сферы, то она и без карантина в упадке. Отказ от российских изданий вызвал кризис и закрытие торговых точек на книжном рынке, запрет российских фильмов проредил кинозалы, а украинские "творцы" оказались плохой заменой: на недавнюю премьеру фильма "всемирно известного режиссера" Сенцова пришел один человек. Что касается немногих оставшихся в Киеве и регионах театров, тоже давно не переживавших аншлагов, то им предложено просто две недели отдохнуть - денег на поддержку в бюджете минкультуры нет, все ушли на создание "патриотических" и убыточных шедевров.

И уж совсем не имеет отношения украинский карантин собственно к борьбе с коронавирусом и заботе о населении. Официальная статистика минздрава дает по 13-15 тысяч заболевших в сутки при всего 20-40 тысячах тестов, что является худшим показателем в Европе. Поэтому официальной статистике на Украине никто не верит, поскольку она имеет все признаки манипуляции: больше тестов - больше заболевших, и наоборот. При этом сообщения с мест рисуют апокалиптическую картину - медики работают на голом энтузиазме, не хватает практически всего, люди умирают в коридорах. Даже "бесстрашные воины света" жалуются на бесчеловечные условия в армейских госпиталях. Какую вспышку заболеваемости дадут новогодние невозбраненные гулянья, в президентском офисе, очевидно, не задумываются.

Просто в ситуации, когда весь мир так или иначе борется с коронавирусом, Зеленскому и кампании, никак не готовившимся летом ко второй волне пандемии, тоже нужно что-то делать, копировать опыт богатых соседей, демонстрировать активность, изображать государство, тянуть время до тепла. И все это при ситуации, когда нет ни денег, ни понимания и очень страшно кого-либо обидеть - от мэров до нищающих и бунтующих сегодня мелких торговцев, еще вчера за Зеленского проголосовавших. Поэтому и украинский карантин, начиная от конъюнктурных дат и заканчивая противоречивыми условиями - закрытие театров при работающих рынках, - имеет все признаки фикции.