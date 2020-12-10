Новый рейтинг защиты машин от угонов представил Всероссийский союз страховщиков. В него вошли десять наиболее популярных у автомобилистов моделей из разных классов.

Так как рейтинг составляется второй раз - первое исследование проводилось в прошлом году, то в него не стали включать те модели, которые изучали тогда.

Рейтинг угонозащищенности - не российское ноу-хау. Его составляют во многих европейских странах. Он важен для автомобилистов, чтобы понимать, насколько защищена та машина, которую они приобретают. Это важно и для страховщиков, ведь страховка от угона в первую очередь зависит от уровня защиты автомобиля. Не менее важен такой рейтинг и для производителей - особенности угонов на каждом рынке отличаются.

Именно по этой причине ВСС не стал брать иностранную методику, а разработал свою с учетом национальных особенностей угона.

Оказалось, что штатная сигнализация предусмотрена только в трех моделях из выбранных машин: у Infiniti QX 50, Mercedes GLE и Lexus LX. При этом у Infiniti и Mercedes не оказалось блокировки руля. Правда, вместо нее была блокировка стояночного тормоза. А этот фактор в исследовании не учитывался.

Самый надежный штатный иммобилайзер оказался у Mazda 6, Skoda Kodiaq и Mazda CX-5. Самый ненадежный - у Mitsubishi Outlander, Hyundai Solaris и Lexus LX. Напомним, что Lexus - это та же Toyota, а они всегда страдали легкостью обхода штатного иммобилайзера.

В итоге первое место по угонозащищенности занял Mercedes GLE, второе - Mazda 6, третье - Infiniti QX 50. Четвертое место заняла Mazda CX-5, пятое досталось Skoda Kodiaq. Затем расположились Lexus LX, Volkswagen Polo, Hyundai Tucson, Hyundai Solaris. Замыкает десятку Mitsubishi Outlander.

Штатной сигнализацией оказались оснащены только три из десяти проверенных автомобилей. А у двух не оказалось блокировки руля

- В год совокупные выплаты страховых компаний по риску "угон" составляют 10-12 миллиардов рублей, - отметил президент ВСС Игорь Юргенс. - Во всем мире страховые компании и их тарифы по каско - стимул для автопроизводителей менять параметры автомобилей, повышая различные аспекты их надежности. В этом же направлении движется и российский рынок.

Автопроизводителям стоит учитывать российскую специфику угонов. Это сделает автомобиль более защищенным, а значит, более привлекательным.