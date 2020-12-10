Конституция получила приоритет на территории страны

Большой блок законов ввел приоритет действия норм Конституции России на территории нашей страны. Если решения каких-то международных инстанций противоречат нашему Основному Закону, в России будут применяться нормы Конституции.

Соответствующие законы публикует "Российская газета". Принципиальный вопрос: Россия не отказывается ни от своих международных обязательств, ни от соблюдения норм международного права, признанных нашей страной. Но часто возникают теоретические споры: как толковать ту или иную норму из международного договора. Теперь законодательно закреплено: если какие-то решения международных инстанций вступают в противоречие с нашей Конституцией, то придерживаться надо именно Конституции.

Например, Семейный кодекс дополняется положением о том, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравственности, не допускается.

"Расширение ориентиров для истолкования правил международных договоров и упоминание в их числе, помимо Конституции, также основ правопорядка и нравственности вызвано тем, что сфера семейных отношений требует особого правового регулирования, где главенствуют морально-нравственные начала, которые сложно, а подчас и невозможно зафиксировать в законе и даже в Конституции", - заявил официальный представитель президента при рассмотрении законопроектов палатами Федерального Собрания, председатель комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что в обновленной Конституции закреплены нормы о защите семьи, сохранении традиционных семейных ценностей, защите института брака как союза мужчины и женщины.

При этом выработка и закрепление в законодательстве универсального понятия "семья" вряд ли возможно - это неоднократно обсуждалось в Рабочей группе при подготовке поправок к Конституции. Также это подчеркивал Конституционный суд - поскольку понятие "семья" имеет различное содержание в зависимости от жизненных ситуаций и от целей правового регулирования.

Семьей, к примеру, могут считаться родители с детьми, или единственный родитель с ребенком, либо бездетные супруги, бабушки и дедушки с внуками, и т.д. и т.п. Вариантов может быть много.

Если решения международных органов противоречат нашей Конституции, соблюдать надо ее

Правила о приоритете конституционных норм вносятся и в целый ряд других законов, перечислить все нет возможности. Решать вопрос о возможности или невозможности исполнения решения межгосударственных органов, когда есть сомнения, что они идут вразрез с нашей Конституцией, уполномочен Конституционный суд России.

"В результате реформы Конституция в большей степени приобрела качества "рабочего документа", правового инструмента для граждан, не только направляющего их взор "за горизонт" - вперед к светлому будущему, но и позволяющего удовлетворять их вполне насущные, повседневные потребности", - подчеркнула директор института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева.