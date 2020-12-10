Кузнецова: Около 13 тысяч детей в домах-интернатах нуждаются в медпомощи

Около 13 тысяч детей, находящихся в российских домах-интернатах, нуждаются в качественной медпомощи, сообщила на круглом столе, посвященном вопросам реабилитации детей-инвалидов в домах-интернатах, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Будущее 13 тысяч несовершеннолетних воспитанников домов-интернатов зависит от того, насколько качественно им будет оказана медицинская, психологическая и иная помощь, говорится в сообщении на сайте уполномоченного.

Детский омбудсмен считает ситуацию в детских домах-интернатах "тяжелой". Ее оценки основаны на конкретных проверках: сотрудники аппарата детского омбудсмена побывали во всех учреждениях и выявили в них комплексные нарушения. При этом наибольшую тревогу вызвали у них нарушения при оказании медицинской помощи.

"Стоит отъехать дальше от федеральных и региональных центров, как мы видим учреждения, где годами не бывают стоматологи, не говоря уже об оказании высокотехнологичной медицинской помощи, качественной педагогической, психологической и реабилитационной работе", - подчеркнула Анна Кузнецова.

По итогам проверки детских домов-интернатов и представления доклада президенту, по словам Кузнецовой, последовали поручения Министерству труда и социальной защиты РФ.

"В рамках исполнения этих поручений разработан комплекс мер, которые при действенном, верном и профессиональном исполнении могут стать фундаментом реформирования детских домов-интернатов. В основу этих мер легли все выявленные нами нарушения, а также задачи и перспективы ближайшего развития этих учреждений, которые мы видим сегодня вместе с профильными ведомствами и структурами", - добавила Анна Кузнецова.