Легойда назвал религиозное образование "прививкой от радикализма"

Религиозное образование сегодня становится "прививкой от псевдорелигиозного радикализма", поэтому важно, чтобы у людей была возможность его получить, заявил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Образование в религиозной сфере, в области религиозной культуры - это прививка от возможного псевдорелигиозного радикализма"​​​, - цитирует его выступление на онлайн-конференции "Модерирование межэтнических и межрелигиозных отношений в светском государстве" РИА Новости.

При этом Легойда отметил, что надо отстаивать его необходимость в системе образования.

"Слава Богу, в России такая возможность сегодня есть", - цитирует его агентство ТАСС.

Легойда также призвал отказаться от использования термина "религиозный экстремизм" в СМИ и публичных выступлениях. "Традиционные религии всегда осуждают проявления экстремизма, поэтому нам кажется более корректным и важным говорить о псевдорелигиозном экстремизме, - подчеркнул он.