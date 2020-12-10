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10.12.2020 21:03
Рубрика: Общество

Легойда назвал религиозное образование "прививкой от радикализма"

Текст: Елена Яковлева

Религиозное образование сегодня становится "прививкой от псевдорелигиозного радикализма", поэтому важно, чтобы у людей была возможность его получить, заявил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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"Образование в религиозной сфере, в области религиозной культуры - это прививка от возможного псевдорелигиозного радикализма"​​​, - цитирует его выступление на онлайн-конференции "Модерирование межэтнических и межрелигиозных отношений в светском государстве" РИА Новости.

При этом Легойда отметил, что надо отстаивать его необходимость в системе образования.

"Слава Богу, в России такая возможность сегодня есть", - цитирует его агентство ТАСС.

Легойда также призвал отказаться от использования термина "религиозный экстремизм" в СМИ и публичных выступлениях. "Традиционные религии всегда осуждают проявления экстремизма, поэтому нам кажется более корректным и важным говорить о псевдорелигиозном экстремизме, - подчеркнул он.

Общество Религия

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