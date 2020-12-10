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10.12.2020 20:02
Рубрика: Экономика

Международных автоперевозчиков впишут в реестр

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8334)
Водители автомобилей и автобусов, занятые на международных перевозках, должны иметь свидетельства профессиональной компетентности, обязательную автостраховку. Всех перевозчиков включат в реестр, который будет вести Ространснадзор. Уточненные требования к международным автоперевозчикам закреплены законом, который публикует "Российская газета". Он также вводит механизмы ответственности зарубежных перевозчиков за нарушения российских правил. Закон вступил в силу с момента его опубликования, отдельные положения начнут действовать с 1 января 2021 года и позже.
Без оплаты штрафов за перевес, опасную езду и иные нарушения иностранных перевозчиков в Россию не пустят. Фото: РИА Новости Без оплаты штрафов за перевес, опасную езду и иные нарушения иностранных перевозчиков в Россию не пустят. Фото: РИА Новости
Без оплаты штрафов за перевес, опасную езду и иные нарушения иностранных перевозчиков в Россию не пустят. Фото: РИА Новости

Как пояснили "РГ" в Ространснадзоре, контролировать соблюдение требований о наличии у российских перевозчиков допуска к международной автоперевозке будут с помощью программных комплексов. Заниматься международной перевозкой как пассажиров, так и грузов транспортные компании и предприниматели смогут только после внесения сведений о них в реестр. Первый раз допуск к международным перевозкам будет выдаваться на год, а затем - на пять лет.

В Подмосковье будут штрафовать перевозчиков за отказ принять оплату картой

По закону, перевозчики должны иметь "надлежащее финансовое положение", то есть, как говорят участники рынка, фирмы, у которых есть только стол, шариковая ручка и листок бумаги, отправить арендованный автомобиль за границу не смогут.

Определенные условия допуска к международным перевозкам действовали и раньше, сейчас они выведены на уровень закона, пояснили "РГ" в Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП). Значимым изменением представители отрасли считают введение механизмов ответственности иностранных компаний за нарушения, допущенные на территории России. Российские компании исправно штрафуют за границей, а иностранные в России от ответственности часто уходили. "Они выезжали за переделы России, не уплатив штрафы. Теперь предусмотрено, что перевозчик, имеющий неоплаченные штрафы, при въезде на территорию России должен либо оплатить штрафы в течение трех часов, либо покинуть территорию России", - отмечают в ассоциации. Это касается штрафов как за нарушения в сфере транспортной безопасности, так и Правил дорожного движения. Закон предусматривает создание информационной системы для обмена данными между федеральными органами исполнительной власти. К ней, в частности, подключатся ФТС, МВД, Ространснадзор. Систему еще нужно создать, потому нормы об ответственности зарубежных перевозчиков вступят в силу через 180 дней.

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