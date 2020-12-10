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10.12.2020 19:13
Рубрика: Общество

Минобрнауки: Больше половины вузов России работают на полном дистанте

Текст: Мария Агранович
Сегодня из-за пандемии в России больше половины университетов учат студентов полностью в дистанционном режиме. Об этом "Российской газете" сообщил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

- Сегодня у нас 55 процентов вузов работают на полном дистанте, а в весеннюю "волну" пандемии их было 100 процентов, - рассказал "РГ" Афанасьев на VII глобальной конференции по новым образовательным технологиям EdCrunch On Demand, которая завершилась в Москве в четверг. - Первая весенняя волна действительно была краш-тестом, и, в целом, система её выдержала. Однако вузы понесли и финансовые потери. По решению правительства министерство выделило дополнительные средства на то, чтобы эти выпадающие доходы компенсировать.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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По словам Афанасьева, за лето вузы сделали очень много для того, чтобы подготовиться к новому учебному году, в том числе с использованием дистанционного формата.

- Подготовлены и преподаватели, и студенты. Мы мониторим в ежедневном режиме ситуацию и возникающие проблемы решаем в рабочем порядке, - подчеркнул замминистра.

А проблемы возникают, и чаще всего - из-за разного уровня цифровизации университетов. Переживут ли вузы пандемию? Кому сложнее всего? Будет ли в новом году централизованная господдержка?

- Мы выяснили, что в 44 университетах не хватает даже базовых цифровых ресурсов, - отметил Дмитрий Афанасьев. - Сейчас мы реализуем программу финансирования и "доцифровизации" этих вузов, чтобы они могли придерживаться минимальных требований к цифровому образовательному процессу. К счастью, есть и группа вузов-лидеров, которые в авангарде, с налаженной системой электронных ресурсов, с преподавателями и студентами, которые во всем этом разбираются.

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В будущем министерство намерено развивать инструменты поддержки вузов - как централизовано, так и "точечно".

- Централизовано вузам будет помогать "Современная цифровая образовательная среда" - универсальная платформа цифрового образования, открытая для всех университетов страны, - сказал Дмитрий Афанасьев. - На уровне отдельных вузов - программа развития цифровых университетов, разработка в вузах-лидерах передовых технологий организации обучения, оценки, контроля и распространение этих лучших практик от лидеров ко всем остальным.

Общество Образование Пандемия коронавируса COVID-19

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