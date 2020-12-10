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Рубрика: Экономика

Деньги оздоровили

Операции в крупнейших медцентрах и НИИ оплатит федеральный фонд
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8334)
С 2021 года федеральные клиники будут финансироваться напрямую из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. "Российская газета" публикует закон об этом.
Бесплатную медпомощь можно будет получить в федеральной клинике в любом регионе. Фото: Александр Корольков/РГ Бесплатную медпомощь можно будет получить в федеральной клинике в любом регионе. Фото: Александр Корольков/РГ
Бесплатную медпомощь можно будет получить в федеральной клинике в любом регионе. Фото: Александр Корольков/РГ

Таким образом, граждане, которые нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи, смогут получать ее в любом регионе.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости www.ria.ru
Реабилитация после коронавируса доступна по полису ОМС

Из системы их финансирования исключаются территориальные фонды ОМС и страховые медицинские организации. Расчеты за операции и лечение с федеральными клиниками будет проводить Федеральный фонд ОМС, на котором будут замыкаться все высокотехнологичные медицинские учреждения федерального уровня и вузовская медицина. Особый порядок финансирования объясняется тем, что большинство из них находятся при научных институтах, в них выполняются наиболее сложные операции. Федеральный фонд также будет контролировать объемы и качество оказываемых ими медуслуг, займется предъявлением претензий или исков за причинение вреда здоровью застрахованных лиц.

20 миллиардов рублей - на столько увеличатся в 2021 году затраты Федерального фонда ОМС на помощь онкопациентам

Средства на это в бюджете фонда, принятом на 2021-2023 годы, предусмотрены. Нормативы на специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, оказываемую федеральными клиниками в рамках программы ОМС, должно определить правительство.

Согласно новому закону, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования будет вести единый реестр федеральных медицинских организаций, которые предоставляют услуги по полису ОМС. До 25 декабря они должны заявить о себе и специализированной (высокотехнологичной) медицинской помощи, которую готовы предоставлять в 2021 году. Отмечается, что федеральные медицинские организации также вправе будут оказывать первичную медико-санитарную помощь и скорую, в том числе скорую специализированную помощь, в соответствии с территориальной программой ОМС.

Новые полномочия получат регионы, территориальные фонды ОМС которых будут выступать третьей стороной договора на оплату медпомощи, оказанной по полису ОМС. Ранее договор был двусторонним и заключался между страховыми медорганизациями и медучреждениями.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Федеральные клиники также, как и все остальные будут вести персонифицированный учет об оказанных ими услугах по медицинскому полису посредством государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). А граждане с 2021 года в личном кабинете на портале госуслуг будут получать отчеты о полученном ими в рамках программы обязательного медицинского страхования ОМС лечении в поликлиниках или больницах. Если список оказанных гражданину услуг не будет соответствовать действительности, он сможет сообщить об этом ответным письмом через портал госуслуг, и его заявление станет основанием для проверки медицинской организации.

В бюджете Федерального фонда ОМС на 2021-2023 годы, который также публикует "Российская газета", впервые отдельно предусмотрены средства на оплату медпомощи, оказанной федеральными клиниками.

Основная статья расходов фонда - обеспечение базовой программы ОМС. На нее в 2021 году предусмотрено почти 2,3 трлн рублей, это на 51 млрд больше, чем в этом году. В 2022 году она увеличится до 2,4 трлн, а в 2023 году - до 2,5 трлн рублей. Вырастет финансирование высокотехнологичной медпомощи, которая не включена в базовую программу ОМС. В 2021 году расходы по этой статье составят 109,7 млрд рублей, что на 6,6 млрд рублей больше, чем в этом году. На 20 млрд рублей увеличатся затраты на медпомощь для онкопациентов.

Со следующего года федеральные клиники будут финансироваться Федеральным фондом ОМС напрямую

Трехлетний бюджет фонда сформирован с дефицитом. Из него также предполагается предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Фонда социального страхования на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. На 2021 год они запланированы в сумме 13,3 млрд рублей, на 2022 год - 12,9 млрд рублей, на 2023 год - 12,2 млрд рублей.

Экономика Страхование Общество Здоровье Комментарии к документам Реформа системы медицинского страхования

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