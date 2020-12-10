Пуск 36 спутников OneWeb с Восточного запланирован на 18 декабря

Запуск спутников OneWeb с Восточного состоится 18 декабря, - сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Запустим (спутники OneWeb - ИФ) 18 декабря ракетой "Союз-2" и разгонным блоком Фрегат", - написал он в своем Фейсбуке.

Напомним: в 2015 году российское космическое ведомство сообщило о крупнейшем контракте на 21 ракету "Союз". "Нагрузка" - малые спутники до 150 кг с фазированной излучающей решеткой Кu-диапазона. Предусматривается выведение 672 спутников OneWeb базовой спутниковой группировки на целевую околополярную орбиту высотой 1200 км. Старты с космодромов Байконур, Восточный, а также Куру во Французской Гвиане.

На языке специалистов это звучит так: низкоорбитальные космические аппараты предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Орбитальная группировка OneWeb будет состоять из 18 плоскостей по 36 космических аппаратов в каждой.

Разработчики заявляют: абоненты смогут получать доступ в интернет со скоростями, сравнимыми с доступом по выделенной наземной оптоволоконной линии. Прежде такого не делал никто. Планы амбициозные: обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. Каждый "космический связной" оборудован двумя солнечными батареями (средняя мощность в рабочем состоянии - 210 Вт), плазменной двигательной установкой и бортовым датчиком спутниковой навигации. Предполагаемый срок службы - 5 лет.

Разработчики заявляют: абоненты смогут получать доступ в интернет со скоростями, сравнимыми с доступом по выделенной наземной оптоволоконной линии.

Первый пуск с шестью спутниками состоялся весной 2019 года с космодрома Куру, в марте 2020 года с Байконура стартовала ракета "Союз", которая вывела на орбиту третью (и последнюю на данный момент) партию из 34 аппаратов. После третьего пуска OneWeb объявила о банкротстве и начала поиск новых инвесторов.

На данный момент компания уже вывела на орбиту 74 спутника, обеспечив глобальное интернет-покрытие. Строительство более половины из ее 44 наземных станций уже завершено, либо находится в стадии завершения, - сообщает Интерфакс.

Кстати, в прошлом году правительство РФ утвердило изменения в правила работы операторов спутниковой связи, использующих иностранные спутниковые системы. Согласно документу весь трафик, который формируется спутниковыми устройствами абонентов в России, должен проходить через находящуюся в РФ наземную станцию российского оператора связи (выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса).