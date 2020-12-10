Владимир Путин на встрече с правозащитниками согласился обсудить риски нового законодательства об иностранных агентах. Президент также поручил разработать меры для защиты журналистов на массовых акциях в России и призвал жестче реагировать на нарушения прав наших журналистов за рубежом. Следователей он попросил не вмешиваться в лечение заключенных, а самих общественников - обратить внимание на соблюдение прав пациентов в целом по стране. Владимир Путин, кроме того, одобрил идею создания российского суда по правам человека.

COVID и права пациентов

В День прав человека Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Пандемия стала для мира непростым испытанием, отношение между государством и гражданином приобрело новое измерение. В условиях, когда все страны оказались в поисках баланса между неизбежными, но вынужденными ограничениями и необходимыми свободами, экспертная оценка СПЧ остается крайне востребованной. В некоторых странах "ковид-диссиденты" выражают свою реакцию достаточно бурно на необходимые шаги со стороны государства, заметил Путин. И нужно ясное понимание и того, что происходит, и того, что необходимо, нужна профессиональная экспертиза.

Одно из направлений, где СПЧ мог бы сосредоточить усилия, - система организации здравоохранения и права пациентов, считает президент. Речь о качестве и своевременности оказания медпомощи. "Государство делает очень много для того, чтобы работа шла ритмично и на благо граждан, но при этом, безусловно, есть и сбои", - констатировал Путин. Причем помощь правозащитников нужна не только в связи с распространением коронавируса: нужно уделить внимание соблюдению прав в первичном звене здравоохранения, продолжить мониторинг помощи плановым больным, в первую очередь онкологическим.

Правосудие и амнистия

Многое предстоит сделать и в области гуманизации правосудия, заметил президент. "Проблем в ходе следствия, судебных разбирательств всегда и везде огромное количество. Любой адвокат назовет десяток, а может тысячи, как он считает, неправомочных решений. Но все-таки отдельные примеры, если нет статистики, которая говорила бы о массовости нарушений, не позволяют нам сделать вывод об эффективности или неэффективности системы в целом", - считает Путин. "Над каждым конкретным случаем надо работать и реагировать, чтобы не было массовости", - заметил он. Президент назвал правильной идею создания российского суда по правам человека, но заметил, что нужна проработка.

Путина попросили о широкой амнистии. "Известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки, что началось на улицах наших крупнейших городов тогда", - обратился к истории президент. Но этот инструмент гуманизации не должен быть забыт, "надо только внимательно посмотреть и понять, как люди, в том числе потерпевшие, будут относиться к тому, что люди, совершившие в отношении их правонарушения, окажутся на свободе", - заметил он.

Президент обещал изучить систему формирования Общественных наблюдательных комиссий - чтобы там не было чиновников, а были "люди с горящим сердцем" - священники, правозащитники, медики. Никакого вмешательства следователей в лечение заключенных быть не должно, это должны решать врачи, где человека лечить, также согласился он.

Путин подчеркнул, что тюремное население в стране сократилось вдвое. И в четыре раза стало меньше количество людей, в отношении которых применяется содержание под стражей. Президент обещал поддержать законопроект по гуманизации судебной системы. "Не нужно на людей вешать судимость... Если речь идет о каких-то мелких правонарушениях, с кем не бывает? Жизнь есть жизнь, поэтому не нужно загонять человека в такие жесткие рамки, которые будут влиять на всю оставшуюся жизнь", - считает он.

Путин прокомментировал и дело советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова: "Его же осудили не за то, что он работал журналистом... а за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе", за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб".

На просьбу доработать понятие госизмены, потому что сейчас под это подпадает информация из открытых источников, Путин подчеркнул, что госизмена - это "предательство своего народа, и предатели должны понести суровое наказание за все, что они делают". Но назвал "полной чушью" привлекать к ответственности за кражу и передачу информации, которая есть в широком доступе.

Говоря о возможности разрешить помилование без признания вины, Путин заметил, что даже экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский косвенно признал свою вину в письме президенту и попросил отпустить его раньше срока пообщаться с тяжелобольной мамой. Но добавил, что ничего против такого предложения не имеет.

Следователи не должны вмешиваться в вопросы лечения заключенных - этим должны заниматься медики

Школа в эпоху пандемии

Председатель СПЧ Валерий Фадеев поднял тему дистанционного обучения, назвав его "недешевым удовольствием". В стране 3 млн школьников из малообеспеченных семей, которым трудно найти деньги на "удаленку", объяснил он и предложил рассмотреть вопрос о предоставлении компьютеров семьям с детьми-школьниками.

Путин заметил, что в условиях пандемии наносится ущерб процессу образования. Особенно это касается школьников. "И здесь чрезвычайно важен доступ к современным способам получения знаний", - согласился он. "Вместе с тем страна оказалась готова лучше, чем даже мы сами ожидали, и лучше, чем многие другие государства, к переходу в онлайн не только в сфере образования, но и по другим направлениям. Хотя этого недостаточно... будем над этим работать, у правительства есть план действий", - обещал президент.

Что касается расслоения школьников по успеваемости, то "надо выстраивать методики преподавания соответствующим образом", считает глава государства.

IT-гиганты и агенты

Необходимо внимательно посмотреть, не создает ли новый законопроект об иноагентах излишние ограничения, согласен Путин. "Если вы считаете, что здесь есть риски и юридическая техника недостаточно ясно излагает принципиальные моменты этого закона, то, конечно, над этим нужно поработать, я согласен", - сказал он. При этом объяснил, что те, кто платит иноагентам, руководствуются, как правило, целями не укрепления, а сдерживания России.

Валерий Фадеев поднял также тему конфликта с американскими IT-гигантами, ограничивающими работу российских СМИ. Американские платформы серьезно защищены от внешнего вмешательства - чтобы затормозить работу Facebook в ответ на такие действия, придется тормозить работу всего Рунета, опасается он.

Президент согласился, что есть риски, связанные с блокировкой иностранных сетей, которыми пользуются многие граждане, и надо действовать аккуратно. "Наши так называемые партнеры занимаются цензурой. Это абсолютно очевидная вещь и понятная любому здравомыслящему человеку. Это поле информационного противоборства. Не мы это делаем, но мы вынуждены на это как-то реагировать, как-то отвечать", - пояснил он.

Нужно поступать так, чтобы "самим себе в ногу не стрелять", считает Путин. "Будем развивать свои собственные сервисы, собственные возможности, собственные сети, предоставлять качественные услуги у себя и не будем ограничивать людей там, где это совершенно не имеет никакого смысла", - заверил он. "Любые наши ответные действия не должны идти нам самим во вред", - сказал президент.

Журналисты могут освещать

Путин обещал поручить разработать меры, позволяющие избежать журналистам задержаний при освещении массовых акций в регионах. "Какие бы мероприятия и какие бы события ни происходили - разрешенные, не разрешенные властями, - журналист должен иметь право свободно об этом сказать и эту информацию распространить", - подчеркнул он.

На нарушения прав российских журналистов за рубежом нужно реагировать быстро и "пожестче", заявил Путин. Многие страны выстраивают отношения с Россией как с потенциальным конкурентом, некоторые прописывают в доктринальных документах как геополитического врага. "Начинают прижимать и наших журналистов. Потому что, несмотря на пропагандируемую свободу слова, на самом деле придерживаются другого: продвижения своего собственного информационного контента в интересах обеспечения своей внутренней и внешней политики. Это используется как инструмент достижения своих целей на международной арене, в данном случае в отношении РФ", - пояснил он.

Тем временем

Владимир Путин в четверг в видеообращении поздравил коллектив информационного телевизионного канала RT с 15-летием запуска вещания. "15 лет назад в этот день вышел в эфир самый первый в России международный новостной телеканал - RT. Тогда еще трудно было представить, насколько этот проект кардинально изменит, обогатит, сделает более многообразной глобальную информационную повестку", - сказал глава государства. "Сегодня вас ежедневно смотрят и читают десятки миллионов людей во многих странах мира. Это голос, которому доверяют и который уважают. И, скажем прямо, это еще и тот голос - голос правды, которую некоторые боятся и которую хотели бы замолчать", - отметил Путин. Глава государства считает, что "на самом деле успех канала заключается как раз в том, что он следует универсальным законам честной, профессиональной и свободной журналистики, а ей исторически присуще неприятие любой информационной монополии, цензуры или стремления присвоить себе право истины в последней инстанции". Владимир Путин пожелал каналу и всему коллективу медиахолдинга хорошего развития, смелости, дерзости и успехов.