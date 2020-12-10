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10.12.2020 15:21
Рубрика: Происшествия

Путин оценил инициативу объявить широкую амнистию

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин считает, что институт амнистии как инструмент гуманизации ситуации не должен быть забыт, но использовать его надо осмотрительно.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В четверг глава государства провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, в ходе которого заместитель председателя ОНК Москвы, член общественного совета ФСИН России Ева Меркачева предложила объявить в стране широкую амнистию. Она привела в пример опыт царской России, где при таком же количестве населения за решеткой находилось 100-150 тысяч человек, это примерно в пять раз меньше, чем сейчас.

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По мнению Меркачевой, под амнистию могли бы попасть не только несовершеннолетние, женщины с детьми, беременные, инвалиды, участники боевых действий, но те, кому осталось сидеть меньше года, таких, по ее данным, около 85 тысяч. Кроме того, Меркачева предложила амнистировать родителей малолетних детей, это около 40 тысяч человек. "По поводу широкой амнистии - надо тут внимательно посмотреть", - считает Владимир Путин. Он предложил вспомнить, к чему привела Россию амнистия, объявленная Временным правительством.

"Тем не менее, вы правы в том, что этот инструмент гуманизации ситуации не должен быть забыт, он должен использоваться. Надо только внимательно посмотреть и понять, как граждане, в том числе - потерпевшие, будут относиться к тому, что люди, совершившие в отношении них какие-то правонарушения, окажутся на свободе", - продолжил глава государства.

Он также указал, что за последние годы тюремное население в России сократилось в два раза и в четыре раза уменьшилось количество людей, в отношении которых применяются меры пресечения, предусматривающие содержание под стражей.

"В значительной степени все вот эти достижения, если можно так сказать, по гуманизации этой сферы были связаны и с правозащитной деятельностью. Органы следствия, дознания, вообще государство в целом, судебная система реагировала в том числе и на запросы правозащитников, так что за это вам спасибо", - отметил Владимир Путин.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Президент

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