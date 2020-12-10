Путин рассказал, что Ходорковский косвенно признал вину

Президент Владимир Путин рассказал, что Михаил Ходорковский перед помилованием косвенно признал вину в своем письме.

Журналист Екатерина Винокурова на встрече главы государства с представителями Совета по развитию гражданского общества и правам человека обратила внимание на то, что Ходорковский не признал вины, но был помилован.

"Он косвенно признал в письме ко мне. И попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела, умирала. И я пошел на это и помиловал его для того, чтобы он мог общаться с мамой", - подчеркнул Владимир Путин.