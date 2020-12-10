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10.12.2020 13:27
Рубрика: Происшествия

Экс-замглавы городского округа Истра приговорили к 4,5 года колонии

Текст: Наталья Козлова

Четыре с половиной года колонии получил бывший заместитель главы администрации Истринского района Московской области Владимир Штейн. Расследованием его дела занималось Главное следственное управление СК России по Московской области. Суд согласился с доказательствами, которые там были собраны, и признал чиновника виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Фото: Анна Шиллер/РГ
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Обвиняют Штейна вот в чем. В 2015 году Штейн подписал четыре акта согласования местоположения границ земельных участков общей площадью более 6 га. При этом чиновник достоверно знал, что свидетельства пайщиков бывшего совхоза "Победа" на эту землю к тому моменту не имели юридической силы. Дело в том, что решением Арбитражного суда Московской области постановление главы администрации Истринского района "О выдаче свидетельства на право коллективно-долевой собственности на земельный пай членам АОЗТ "Победа" признано недействительным.

В результате на основании актов и свидетельств пайщиков некий гражданин, фамилию которого следствие не называет, необоснованно зарегистрировал право собственности на землю, находившуюся в неразграниченной государственной собственности. Стоила эта земля больше 28 миллионов рублей. Именно на эту сумму и был причинен ущерб государству.

По уголовному делу проведен большой объем работы: допросы, обыски, выемки документов, по полученным образцам подчерка и подписи проведены сравнительные исследования. Собранные по уголовному делу доказательства легли в основу обвинения, подчеркнул заместитель руководителя ГСУ СК России по Московской области Александр Иванов.

Теперь по решению суда Штейн проведет 4 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

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