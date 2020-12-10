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10.12.2020 12:33
Рубрика: Происшествия

В Калужской области поймали торговцев снарядами времен войны

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Калужской области полиция поймала продавцов взрывчатых веществ времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Четыре осколочно-фугасных снаряда, три артиллерийских бронебойно-трассирующих снаряда, один артиллерийский бронебойный снаряд, три осколочные гранаты с головным взрывателем, одну ручную гранату и семь осколочных мин изъяли полицейские у торговцев снарядами. Операция по задержанию продавцов этого арсенала проводилась в лесу.

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Сотрудникам уголовного розыска стало известно, что несколько жителей Калужской области причастны к продаже взрывчатых веществ. Выяснили место и время, где должна состояться сделка. В лесной массив в одном из районов области направили группу профильных специалистов полиции. Дождавшись совершения акта купли-продажи, полицейские задержали торговцев. Позже экспертиза показала, что все взрывчатые предметы - времен Великой Отечественной войны.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Двое фигурантов - местные жители 35 и 42 лет - отправлены под подписку о невыезде.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область

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