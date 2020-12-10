Владимирский преподаватель проиграл деньги студентов

Во Владимирской области вынесен приговор бывшему преподавателю Владимирского юридического института, обвиненному в мошенничестве.

По информации прокуратуры региона, 33-летний мужчина с 27 января по 23 февраля 2020 года работал заместителем начальника курса юридического факультета Владимирского юридического института ФСИН России.

- Используя служебное положение, он неоднократно обращался к подчиненным ему курсантам с просьбой оформить на себя кредит на 300 тысяч рублей и деньги передать ему, - рассказали в надзорном ведомстве.

Курсантам преподаватель объяснял, что деньги ему нужны на покупку стройматериалов, а кредиты вместе с процентами он вскоре погасит. Однако позднее выяснилось, что мужчина делал ставки в букмекерской конторе и все взятые в долг у курсантов деньги - в общей сложности четыре миллиона 660 тысяч рублей - просто проиграл.

Суд признал экс-заместителя начальника курса виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере, и приговорил подсудимого к трем годам лишения свободы в ИК общего режима. Кроме того, он на полтора года лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий в госучреждениях..

Свою вину в судебном заседании подсудимый полностью признал. Ущерб он частично возместил. Остальные иски студентов удовлетворил суд.