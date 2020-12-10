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10.12.2020 04:35
Рубрика: Происшествия

На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на семь километров

Текст: Юлия Гарднер

Камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до семи километров после месяца затишья.

Фото: iStock
На Курилах пепел с вулкана Эбеко поднялся на 3,5 км

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепловый шлейф растянулся на 60 километров к северо-западу от исполина.

Карымскому присвоен один из самых высоких - "оранжевый" - код авиационной опасности.

Согласно данным ГУ МЧС, выпадения пепла в населенных пунктах не отмечено.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится исполин в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.

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