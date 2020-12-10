На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на семь километров

Камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до семи километров после месяца затишья.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепловый шлейф растянулся на 60 километров к северо-западу от исполина.

Карымскому присвоен один из самых высоких - "оранжевый" - код авиационной опасности.

Согласно данным ГУ МЧС, выпадения пепла в населенных пунктах не отмечено.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится исполин в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.