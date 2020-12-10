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10.12.2020 11:01
Рубрика: Происшествия

Забайкальский СК начал проверку после гибели годовалого ребенка

Текст: Юлия Гарднер

В Забайкалье следователи начали проверку по факту гибели годовалого ребенка.

Малыш скончался 10 декабря в селе Ильинка Читинского района. Следователи осмотрели место происшествия, опросили родителей. Признаков насильственной смерти на теле не нашли. Причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.

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"По данному факту Читинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка", - сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители собирают характеристику на семью, опрашивают соседей. После детального выяснения обстоятельств ЧП будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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