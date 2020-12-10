Житель Якутии осужден за незаконное хранение россыпного золота

Житель поселка Нижний Куранах Алданского района Якутии приговорен к условному сроку за незаконное хранение и подготовку к реализации крупной партии россыпного золота.

Получив информацию о том, что мужчина незаконно хранит драгметалл и собирается его продать, сотрудники регионального управления ФСБ России обыскали его машину. При обследовании автомобиля было обнаружено и изъято природное шлиховое золото общим весом более трех килограммов.

"Стоимость изъятого драгметалла по котировке Центрального банка Российской Федерации составила более 7 миллионов рублей", - цитирует РИА Новости пресс-службу УФСБ.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении незаконной сделки с драгметаллами в крупном размере. Отрицать вину обвиняемый, а впоследствии подсудимый не стал. Алданский районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.