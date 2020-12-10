Житель Якутии осужден за незаконное хранение россыпного золота

Новости

Еще один монолит найден на автостоянке в Техасе 07:09
В бундестаге санкции против России сравнили с "выстрелом в колено" 06:55
Умер итальянский футболист и чемпион мира 1982 года Паоло Росси 06:43
Вирус птичьего гриппа выявили в восьми префектурах Японии 06:33
Бразилия может начать экстренную вакцинацию от COVID-19 до конца года 06:30
Врач оценила вероятность повторного заражения коронавирусом 06:03
США показали суточный антирекорд смертности от COVID-19 05:51
Только половина американцев готова привиться от коронавируса 04:58
Режим повышенной готовности введен в Иркутске после землетрясения 04:24
Российские военные взорвали командный пункт боевиков в провинции Идлиб 03:53
Глава "Роскосмоса" ответил на заявление американцев о космической гонке 03:29
Прототип Starship разбился при испытаниях в штате Техас 02:50
Беларусь ограничит выезд из страны из-за коронавируса 02:36
Европейское агентство по лекарственным средствам подверглось кибератаке 02:25
Бывший король Испании оплатил все налоги после бегства из страны 02:20
В отношении сына Джо Байдена открыто дело по неуплате налогов 02:17
Рухани: Иран готов вернуться к полному соблюдению ядерной сделки 01:58
На Байкале произошло сильное землетрясение 01:37
Facebook обвинили в нарушении антимонопольного законодательства 00:50
На юге Франции юноша ранил ножом двоих полицейских 00:37
В США растет число штатов, поддержавших пересмотр итогов выборов 00:16
Вильфанд пообещал аномальные холода ряду регионов России 09.12.2020
В Германии оценили убытки ЕС от антироссийских санкций в €21 млрд в год 09.12.2020
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом 09.12.2020
В Праге полиция из-за коронавируса взяла под охрану главу минздрава 09.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
10.12.2020 05:07
Рубрика: Происшествия

Житель Якутии осужден за незаконное хранение россыпного золота

Текст: Владимир Таюрский

Житель поселка Нижний Куранах Алданского района Якутии приговорен к условному сроку за незаконное хранение и подготовку к реализации крупной партии россыпного золота.
Суд в Москве арестовал бывшего украинского депутата за контрабанду золота

Получив информацию о том, что мужчина незаконно хранит драгметалл и собирается его продать, сотрудники регионального управления ФСБ России обыскали его машину. При обследовании автомобиля было обнаружено и изъято природное шлиховое золото общим весом более трех килограммов.

"Стоимость изъятого драгметалла по котировке Центрального банка Российской Федерации составила более 7 миллионов рублей", - цитирует РИА Новости пресс-службу УФСБ.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении незаконной сделки с драгметаллами в крупном размере. Отрицать вину обвиняемый, а впоследствии подсудимый не стал. Алданский районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

На Байкале произошло сильное землетрясение
Владимир Путин призвал не допустить нехватки у людей денег на продукты
Беларусь ограничит выезд из страны из-за коронавируса
Пуски стратегических ракет РФ показали на видео
Вакцину "Вектора" от COVID-19 можно будет хранить два года
В МЧС предложили ужесточить наказание за поджог леса
Видео
Видео
Бетоновоз чудом не раздавил легковушку