Ульяновская область экспортировала зерновых на 16 миллионов долларов

В уходящем году ульяновские аграрии получили рекордный урожай зерна, что позволило нарастить объемы экспорта.

- В 2020 году наши сельхозпроизводители получили свыше 2,1 миллиона тонн зерна при средней урожайности 33,8 центнера с гектара, - говорит и.о. министра АПК и развития сельских территорий Наталья Снежинская. - Несмотря на риски, связанные с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране и мире, а также введенную правительством РФ не тарифную квоту на экспорт зерна из России в размере семи миллионов тонн с апреля до конца июня, агропромышленный экспорт показывает значительный рост в регионе. Напомню, что экспорт продукции АПК Ульяновской области по итогам 11 месяцев 2019 года составил девять миллионов долларов США.

По итогам 11 месяцев этого года экспорт продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области составил 21,5 миллиона долларов, что в 2,4 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Среди основных экспортируемых из Ульяновской области группы товаров зерновые остаются крупнейшей, на долю которой приходится 74 процента от общего объема экспорта. По итогам 11 месяцев экспорт зерновых составил 16 миллионов долларов США, что в 2,3 раза больше того же периода прошлого года.

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области работает в направлении создания новой товарной массы и глубокой переработки агропромышленной продукции. Ульяновские экспортеры - производители продукции АПК принимают активное участие в международных выставках, деловых миссиях, обучающих вебинарах. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона активно проводят переговоры с зарубежными партнерами, благодаря организации мероприятий при участии минсельхоза России, Агроэкспорта, Российского экспортного центра, Центра поддержки экспорта Ульяновской области, Ульяновской областной торгово-промышленной палаты, представительства Ульяновской области при Правительстве РФ.

Компания "Рыбный край Димитровград" вошла в число финалистов конкурса, проводимого ассоциацией инновационных регионов России. Компании представлено аналитическое исследование по наращиванию экспортного потенциала, а также оказано содействие в поиске зарубежных партнеров для продвижения продукции на внешние рынки.

На сегодня Ульяновская область уделяет особое внимание взаимовыгодному сотрудничеству с предпринимательским сообществом Китайской Народной Республики. В июле 2020 года в Ульяновск прибыл первый контейнерный поезд из Китая по маршруту "Цзыбо-Ульяновск-Цзыбо". Главное направление совместной работы - создание канала двусторонней международной торговли - логистического маршрута доставки китайских товаров по проекту "Один пояс - один путь" из Китая в Россию, Европу и обратно.

Кроме того ряд зернотрейдеров региона благополучно прошли аккредитацию, получили право на экспорт продукции агропромышленного комплекса из Ульяновской области в КНР. Пробные партии продукции направлены китайским партнерам.

В регионе в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" активно ведется работа по продвижению региональных производителей и бренда "Сделано в Ульяновской области" как внутри страны, так и за ее пределами. На регулярной основе проводятся закупочные сессии с торговыми сетями. При региональной поддержке ульяновские предприниматели участвуют во всероссийских и международных выставках, организуются бизнес-миссии. Уже три года успешно работает торговый дом "Сделано в Ульяновской области", задача которого помогать товаропроизводителям в вопросах продвижения товара. Пандемия сказалась на продвижении товаров за рубежом. Покупатель сегодня отдает предпочтение безопасной электронной торговле. Меняются и форматы продвижения товара, приходят новые решения и с ними новые возможности. Бизнес-миссии, переговоры и выставки проходят в онлайн, появляются и новые меры поддержки, такие как компенсация затрат при выходе на маркетплейс.