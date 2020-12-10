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10.12.2020 17:45
Рубрика: Происшествия

В Пензе передадут в суд дело о фиктивном медцентре

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Региональное УМВД закончило расследование нашумевшего уголовного дела о деятельности фиктивного медицинского центра в Пензе. Оно будет рассматриваться в Октябрьском суде. Организаторы и сотрудники медцентра обвиняются в совершении мошенничества, отмывании незаконных денежных средств и организации преступного сообщества.

Мошенники обманом выманили у пенсионера 10 млн рублей

Как сообщили в МВД РФ, в 2015 году двое жителей Краснодарского края открыли две организации - одну из них в Пензе, другую - в Арзамасе. Они действовали под видом известных международных клиник. В преступную организацию входили 35 человек. Некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за особо тяжкие преступления. Под видом медицинских услуг злоумышленники злостно обманывали граждан.

Сначала сотрудники колл-центра обзванивали потенциальных клиентов и приглашали на бесплатную диагностику. Обязательным условием было наличие паспорта. Затем осмотр проводили сотрудники, не имеющие специального образования с помощью оборудования, не являющегося медицинским аппаратом. Пациентам сообщали ложную информацию о наличии заболеваний, которые якобы могли вызвать тяжкие последствия вплоть до летального исхода.

Испуганные клиенты соглашались на предлагаемое лечение, стоимость которого начиналась от 45 тысяч рублей. Чтобы пройти его, многим приходилось здесь же оформить кредит.

Фиктивные медицинские центры работали на протяжении почти двух лет. Их деятельность пресекли в апреле 2017 года сотрудники уголовного розыска и следственного управления УМВД России по Пензенской области.

Расследование длилось почти три года, уголовное дело состоит из 548 томов. За это время были допрошены около 800 потерпевших и более ста свидетелей. Состоялись 30 судебных экспертиз и столько же обысков. Наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму свыше 14 миллионов рублей.

Проходившие по делу 16 обвиняемых заключили соглашения о досудебном сотрудничестве. Уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство. 13 человек уже осуждены в особом порядке.

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