Барнаульца обвинили в контрабанде оптических прицелов

Прокуратура Алтайского края направила в суд уголовное дело о контрабанде в отношении жителя Барнаула. Мужчину обвиняют в незаконном перемещении через таможенную границу военной техники.

По данным следствия, горожанин разместил в своем аккаунте на сайте торговой площадки Ebay.com объявления о продаже прицелов и другой военной техники. Приобрести нелегальный товар у россиянина решили несколько иностранцев.

- В целях незаконного перемещения через таможенную границу вышеуказанной военной техники в отделении почтовой связи обвиняемый сформировал международные почтовые отправления, заполнил таможенные декларации, в которых указал недостоверные сведения о качественных характеристиках товаров и их стоимости, после чего отправил прицелы покупателям, - сообщили в прокуратуре региона.

Однако посылки были изъяты сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю в магистральном сортировочном центре.

Обвиняемый признался в том, что приобрел у неустановленных лиц несколько прицелов, предназначенных для гранатомета и для артиллерийских систем, а затем решил их выгодно перепродать. За незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС военной техники ему грозит до семи лет лишения свободы.