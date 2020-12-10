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10.12.2020 01:37
Рубрика: Происшествия

На Байкале произошло сильное землетрясение

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)
Фото: Алексей Кушниренко/ТАСС Фото: Алексей Кушниренко/ТАСС
Фото: Алексей Кушниренко/ТАСС

На Байкале в 5:45 по местному времени (00:45 мск) произошло землетрясение с эпицентром в Кабанском районе Бурятии.

Жители Северо-Курильска ощутили трехбалльное землетрясение

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясение - 5,3. В МЧС России по Иркутской области сообщили, что магнитуда в эпицентре землетрясения достигала 5,5, интенсивность - 7,9 балла. В самом Иркутске было 5-6 баллов. Сильные подземные толчки ощущались также в других населенных пунктах Иркутской области, Республики Бурятия и даже в Монголии.

Напомним, близкое по амплитуде и интенсивности землетрясение в этом регионе было зафиксировано 22 сентября 2020 года.

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