На Байкале произошло сильное землетрясение

На Байкале в 5:45 по местному времени (00:45 мск) произошло землетрясение с эпицентром в Кабанском районе Бурятии.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясение - 5,3. В МЧС России по Иркутской области сообщили, что магнитуда в эпицентре землетрясения достигала 5,5, интенсивность - 7,9 балла. В самом Иркутске было 5-6 баллов. Сильные подземные толчки ощущались также в других населенных пунктах Иркутской области, Республики Бурятия и даже в Монголии.

Напомним, близкое по амплитуде и интенсивности землетрясение в этом регионе было зафиксировано 22 сентября 2020 года.