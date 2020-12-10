На уральца завели дело за кражу забытого в Толмачево телефона

Житель Магнитогорска стал фигурантом уголовного дела, возбужденного после кражи мобильного телефона в новосибирском аэропорту Толмачево.

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СФО, мужчина прихватил с собой забытый другим пассажиром смартфон. Теперь уральцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Один из пассажиров обратился к сотрудникам транспортной полиции, дежурившим в аэропорту, и сообщил, что у него пропал телефон, который он случайно оставил на сиденье между терминалами международных и внутренних авиалиний. Стражи порядка, просмотрев записи с камер наблюдения, быстро вычислили предполагаемого злоумышленника. Им оказался 23-летний житель Челябинской области, собиравшийся лететь на заработки в Благовещенск.

Заметив забытый на кресле телефон, парень сначала поставил на него рюкзак, таким образом прикрыв находку, а затем забрал гаджет с собой. Молодого человека задержали в тот момент, когда он уже ожидал вылета в дальневосточный город.

По данным транспортной полиции, стоимость телефона составляет около 25 тысяч рублей. Похищенное устройство было возвращено законному владельцу, а в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже со значительным ущербом.