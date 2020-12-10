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10.12.2020 13:00
Рубрика: Происшествия

В Абакане сел самолет со сработавшим датчиком разгерметизации

Текст: Екатерина Дементьева

В аэропорту Абакана в четверг утром приземлился самолет Embraer 170, у которого в полете сработал датчик разгерметизации воздушного судна.

Самолет вернулся в аэропорт Якутска из-за сбоя в работе двигателя

Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, самолет выполнял рейс по маршруту Новосибирск - Абакан - Новосибирск. Посадка прошла в штатном режиме, на земле повреждений корпуса обнаружено не было.

На борту воздушного судна находились пять членов экипажа, 44 пассажира, в том числе двое детей. Никто не пострадал.

Следователи проводят проверку по факту инцидента.

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