В Кузбассе семейную пару заподозрили в убийстве двухлетнего внука

В Кемеровской области задержаны 52-летний мужчина и его 48-летняя супруга по подозрению в убийстве собственного внука. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, тело двухлетнего малыша обнаружили его родители.

Ребенок гостил у бабушки с дедушкой в одном из частных домов Куйбышевского района Новокузнецка. Однако когда его родители приехали за сыном, то нашли в комнате лишь его одежду, самого мальчика не было. Хозяева же находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. После непродолжительных поисков родители обнаружили тело в снегу, на придомовом участке.

Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, с подозреваемыми в данный момент работают следователи.

Расследование уголовного дела взяли под контроль в областной прокуратуре. Как сообщили в надзорном ведомстве, была инициирована и проверка в отношении должностных лиц и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.