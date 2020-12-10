В мэрии Красноярска прошли обыски

В департаменте муниципального имущества и земельных отношений и департаменте градостроительства администрации Красноярска прошли обыски.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах.

Депутат Законодательного собрания края Елена Пензина в своем Telegram-канале предположила, что правоохранительные органы интересует информация о работе рынка "Восточный". По словам народной избранницы, рынок много лет функционирует на муниципальной территории незаконно.

Официальной информации от ГУВД по Красноярскому краю на данный момент не поступало.