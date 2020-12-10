В Новосибирске похоронное бюро штрафовали на 20 млн рублей за взятки

Новосибирский мировой суд признал похоронное предприятие виновным в нарушении коррупционного законодательства. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, организация оштрафована на 20 миллионов рублей.

По материалам ведомства, с 2011 по 2019 год сотрудник ритуального агентства регулярно передавал деньги заведующему патологоанатомическим отделением горбольницы. Взамен тот предоставлял родственникам усопших информацию оуслугах, оказываемых организацией. За годы такого "сотрудничества" медик получил от представителя фирмы около 1,2 миллиона рублей.

После того, как прокуратуре Заельцовского района Новосибирска удалось разоблачить коррупционную схему, было возбуждено административное дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица в крупном размере.

Мировой суд признал иск обоснованным и назначил в отношении похоронного дома наказание в виде 20-миллионного штрафа с конфискацией более 1,2 миллионов рублей. По ходатайству прокуратуры на имущество и денежные средства коммерческой организации был наложен арест в целях обеспечения исполнения судебного решения.

Ранее Заельцовский районный суд Новосибирска в рамках рассмотрения уголовного дела признал виновными представителя похоронного дома в посредничестве при даче взятки, а самого патологоанатома в получении взяток в крупном и особо крупном размерах.