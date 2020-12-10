В КЧР директора школы отстранили от работы из-за избиения ученика

Директор одной из общеобразовательных школ аула Кызыл-Покун в Карачаево-Черкесской Республике временно отстранен от работы из-за жалобы на него об избиении учащегося.

Об этом "РГ" сообщили в региональном министерстве образования.

На педагога пожаловался родитель 12-летнего школьника. И теперь факт применения физического насилия по отношению к подростку проверит специальная комиссия, созданная при главе администрации Малокарачаевского района, в который входит сельское поселение.

Директор учебного заведения отстранен от работы по решению главы района на период проверки.