Сотрудников детсада Петербурга заподозрили в истязании детей

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту истязания детей в одном из детсадов Приморского района, сообщили "РГ" в аппарате уполномоченного по правам ребенка Северной столицы.

В СК по Петербургу отказались от комментариев. В аппарате детского омбудсмена также лаконично отметили, что в ведомство поступило обращение от обеспокоенных родителей с просьбой провести проверку.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что изначально в заявлениях шла речь не только об истязаниях, но и о надругательствах над детьми.

Тем не менее, факт того, что уголовное дело возбуждено только по статье №117 "Истязание", позволяет предположить, что факты иных действий не выявлены. По крайней мере, на данный момент.