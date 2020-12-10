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10.12.2020 12:31
Рубрика: Происшествия

В центре Петербурга лошадь откусила нос прохожему

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Житель Петербурга получил серьезную травму при попытке поцеловать лошадь. Животное откусило горожанину нос, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

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Несчастный случай произошел в центре Петербурга на улице Белинского. Мужчина шел в пьяном состоянии по улице и заметил наездницу. Горожанин решил познакомиться и попросил разрешения поцеловать лошадь. Владелица животного предупредила, что лошадь может укусить пьяного незнакомца, но горожанина это не остановило.

В итоге лошадь откусила мужчине часть носа, и после встречи с животным пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью.

В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.


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