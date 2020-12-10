В центре Петербурга лошадь откусила нос прохожему

Житель Петербурга получил серьезную травму при попытке поцеловать лошадь. Животное откусило горожанину нос, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Несчастный случай произошел в центре Петербурга на улице Белинского. Мужчина шел в пьяном состоянии по улице и заметил наездницу. Горожанин решил познакомиться и попросил разрешения поцеловать лошадь. Владелица животного предупредила, что лошадь может укусить пьяного незнакомца, но горожанина это не остановило.

В итоге лошадь откусила мужчине часть носа, и после встречи с животным пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью.

В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.



