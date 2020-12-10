В Ленобласти муниципального депутата поймали за кражей рельсов

В Ленинградской области задержан муниципальный депутат города Лебяжье. Народный избранник в рабочий день был замечен при хищении железнодорожных рельсов, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте.

Как сообщают в ведомстве, рельсы снимали с перегона, который соединяет город Лебяжье со станцией Краснофлотск.

Муниципальный депутат демонтировал рельсы не один, ему помогала группа товарищей.

Всех участников операции доставили в отдел полиции на транспорте для дальнейшего разбирательства.

СК на транспорте по СЗФО начали доследственную проверку всех обстоятельств этого происшествия.